Tientallen Mercedes Sprinters gestolen: ’Werk van buitenlandse bendes’

Kunstenaar Geert Jan van Dunnewold heeft een nieuwe bus. De vorige werd gestolen. De nieuwe heeft hij zwaar beveiligd. Ⓒ APA

Arnhem - De diefstal van tientallen Mercedes Sprinters in Gelderland en Overijssel is volgens kenners en gedupeerden meestal het werk van Oost-Europese bendes. „De kans dat je zo’n auto ooit nog terugziet, is vrijwel uitgesloten. Binnen een half uur zijn ze met valse kentekenplaten de grens over.”