Recordaantal boetes voor negeren rood kruis

Dat blijkt uit cijfers die RWS voor De Telegraaf verzamelde. „En dan te bedenken dat het jaar nog niet ten einde is. Het lijkt alsof weggebruikers stoïcijns zijn en de regels bewust blijven negeren om even wat tijdwinst te pakken”, zegt woordvoerder Diederik Fleuren.

„Normaal gesproken is een recordscore een mooi gegeven, maar in dit geval betekent het een dieptepunt. Te meer omdat het puur een maatregel is die genomen wordt in het kader van verkeersveiligheid en nergens anders voor.”

Pakkans vergroten

„Het is puur wangedrag dat keihard moet worden aangepakt, want het is niet voor niets dat rijstroken met een rood kruis worden afgesloten”, reageert minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op de cijfers. „Je sluit een rijstrook af omdat er iets aan de hand is en vaak om weginspecteurs, bergers of andere hulpdiensten veilig hun werk te kunnen laten uitvoeren.”

„En dat gebeurt dus lang niet altijd, want ieder jaar worden er mensen – of hun voertuigen – die langs de weg aan het werk zijn aangereden, omdat mensen een verbod overtreden. Vandaar dat ik ook het aantal weginspecteurs dat de bevoegdheid heeft om overtreders aan te pakken ga verdubbelen van 50 naar 100”, aldus de minister. „Zo vergroten we de pakkans en ik hoop ook de verkeersveiligheid.”

Verbalen van boa

In 2015 stokte de teller van uitgeschreven processen-verbaal door weginspecteurs nog op 381 stuks. De opvolgende jaren liep dat op tot zo’n 1000 bekeuringen. Fleuren: „Maar daar gaan we nu dus flink overheen. Want juist de laatste weken zijn er weer veel incidenten geweest waarbij massaal verboden werden genegeerd en automobilisten onverantwoorde capriolen uithaalden om opstoppingen te omzeilen.”

Volgens de RWS-zegsman wordt het verkeer daardoor veel onveiliger. „Gelukkig kunnen de inspecteurs als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) verbalen uitschrijven, maar dan is de overtreding al begaan. Het gaat ons er juist om die onveiligheid te voorkomen. Vandaar dat we weggebruikers zo goed mogelijk informeren over de afhandeling van incidenten.”

230 euro

Het negeren van een rood kruis wordt standaard door de officier van justitie afgedaan met een minimale boete van €230 (€240 in 2019). Bij herhaling of overtreding van andere ’hufterfeiten’ bepaalt de officier van justitie de hoogte van de straf.