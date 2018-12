Dat heeft veel onbegrip en verbittering tot gevolg. Oud-fysiotherapeut van Ajax Salo Muller kreeg NS uiteindelijk pas na juridische dreigementen aan tafel om te praten over compensatie.

Daarvoor werden vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap steevast afgewimpeld, zo laten ze De Telegraaf weten. Bij Frieda Menco-Brommet (93), een van de weinige nog levende slachtoffers van de Holocaust, kwamen veel herinneringen boven toen het nieuws bekend werd.

„Ik zag ons weer op het spoor staan, en later in de trein.” Ze is blij dat er eindelijk erkenning voor het leed komt, maar reageert emotioneel dat het zo laat gebeurt. „Het is heel pijnlijk allemaal.”

Lees hieronder meer over het verhaal van Menco-Brommet, de schadevergoedingen van de NS en het treintransport tijdens de Holocaust:

Auschwitz-overlevende Frieda: ’Waarom zo laat, waarom?’