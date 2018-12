’Europees leger is een verzameling zzp’ers’

Nederlandse militairen op weg met hun CV90 pantservoertuigen tijdens de NAVO-oefening in Noorwegen, een maand geleden. Ⓒ Evert-Jan Daniels

amsterdam - Terwijl de wereld de adem inhoudt bij het brisante conflict tussen Rusland en Oekraïne, is in Nederland de vraag actueel of het moet deelnemen aan een Europees leger, naast de NAVO. Oud-militair Niels Roelen schetst waarom hij sceptisch is over zo’n krijgsmacht.