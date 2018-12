Moordenaar Anne Faber klaagt over ruwe behandeling

Dat betoogde zijn advocaat Niels Dorrestein bij het hoger beroep vandaag bij het Hof in Arnhem. P. die de zaak zelf niet bijwoonde, vindt dat hij strafvermindering moet krijgen omdat de agenten hem te ruw zouden hebben ondervraagd.

Volgens de Advocaat Generaal van het gerechtshof is er in deze zaak ’maar één iemand onmenselijk behandeld en verkracht en dat is Anne Faber’. Dorrestein wil ook nog meer getuigen horen in de zaak. Volgens justitie probeert hij alleen maar zand in de motor te strooien.

Het hof beslist 13 december over de verzoeken van de verdediging. Volgend jaar 28 en 29 mei wordt de zaak inhoudelijk behandeld. P. is er dan wel bij, zo beloofde zijn advocaat.

Afgelopen juli kreegMichael P. 28 jaar cel en tbs opgelegd.

De 25-jarige Faber verdween ruim een jaar geleden tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden, begraven in de buurt van Zeewolde. Dat gebeurde op aanwijzingen van P., die kort daarvoor was aangehouden.

Onze verslaggeefster Saskia Belleman volgde de zaak:

