Máxima bij G20-gala met Trump en Poetin

Ook minister-president Mark Rutte is daarbij aanwezig. Nederland is bij de topbijeenkomst als extra land uitgenodigd, net als vorig jaar toen de topbijeenkomst in Duitsland werd gehouden.

Het gala besluit vrijdag de eerste dag van de bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de 19 grootste economieën van de wereld en de Europese Unie, plus een aantal gastlanden, zoals Nederland en Rwanda.

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte Macron bij aankomst op Ezeiza airport, in Buenos Aires. Ⓒ AFP

Máxima en Rutte treffen daar onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin, de Chinese leider Xi Jinping, Europese bekenden als premier Theresa May, bondskanselier Angela Merkel en president Emmanuel Macron. Maar ook de omstreden Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman komt naar Buenos Aires en is uitgenodigd voor het gala.

Koningin Máxima, die woensdag al in Buenos Aires is gearriveerd, is in haar VN-functie door Macri gevraagd naar haar geboorteland Argentinië te komen.

Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman bij aankomst in Buenos Aires. Ⓒ AFP