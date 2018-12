Verbod in VS op wapenmagazijnen aanstaande

De bump stocks kregen nationale aandacht in de VS toen bleek dat de pleger van de moordpartij in Las Vegas gebruikmaakte van deze magazijnen. Bij dit bloedbad oktober vorig jaar, waar een man bezoekers van een muziekfestival beschoot, vielen 58 doden en meer dan 850 gewonden.

Het ministerie van Justitie heeft nu bepaald dat de magazijnen semi-automatische geweren veranderen in volautomatische geweren, die in de VS verboden zijn.

President Donald Trump beloofde na Las Vegas al te kijken naar een verbod. Hij vond daarbij echter tegenwerking van de belangenvereniging van vuurwapenbezitters, de National Rifle Association.