Premium Het beste van De Telegraaf

Taliban grijpen terug naar gruwelstraffen: ’Handen afhakken is noodzakelijk voor de veiligheid’

Door Laurence Torck Kopieer naar clipboard

Mullah Nooruddin Turabi Ⓒ AP

Kabul - De taliban zullen opnieuw executies en amputaties uitvoeren als dat nodig is, dat heeft de nieuwe directeur van de gevangenissen en medeoprichter van de taliban Mullah Nooruddin Turabi gezegd tijdens een interview. Of deze straffen zoals in het verleden in het openbaar zullen plaatsvinden, is nog niet duidelijk.