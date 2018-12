Dode door frontale botsing op N377

Ⓒ Van Oost Media

DEN HAM - Door een frontale botsing tussen twee auto’s op de N377 bij De Krim (Overijssel) is donderdagochtend een dode gevallen. Het slachtoffer is een 21-jarige man uit Coevorden. De andere bestuurder, een man van 25 jaar, raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.