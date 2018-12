Akkoord in zicht over Marrakesh-pact

Staatssecretaris Harbers (Asiel) heeft hier deze week met de coalitiepartijen over gesproken. VVD en CDA hopen met het extraatje kritische partijen als Forum voor Democratie en PVV wind uit de zeilen te nemen. Laatstgenoemde partijen vrezen het ergste als het pact door Nederland wordt onderschreven, omdat het migranten makkelijker zou maken zich in Nederland te vestigen.

Met de provinciale statenverkiezingen voor de deur voelen VVD en CDA de hete adem in de nek van deze twee concurrenten, die zich gesteund voelen door een groeiend deel van Nederland dat het pact onverstandig vindt. In allerlei landen in Europa en de VS wordt voor negatieve gevolgen van ’Marrakesh’ gevreesd. Het ene na het andere land heeft de voorbije weken aangekondigd onder het pact uit te willen.

Motie van wantrouwen

De PVV heeft al laten weten niks te zien in de ’oplossing’ die de coalitie voorstaat. „Het kabinet zegt daarmee dat het achter de tekst staat”, zegt Kamerlid Fritsma. „Terwijl die juist de deur openzet voor meer migratie. Dat is het laatste wat Nederland nodig heeft.” De PVV dient om deze reden komende dinsdag een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. „We nemen dit heel serieus”, zegt Fritsma. „Nu al komen tienduizenden migranten binnen zonder papieren. We weten niet wie die mensen zijn en wat ze van plan zijn. Dat er terroristen tussen kunnen zitten, is al gebleken.”

Volgens de SP heeft het kabinet de Kamer ’niet goed geïnformeerd’ over ’Marrakesh’. „Vorige week vroeg ik of de Kamer nog iets aan het pact kon wijzigen en toen was het antwoord: dat is uitgesloten, take it, or leave it. Nu komt er opeens een konijn uit de hoge hoed en blijkt er wel van alles mogelijk.”

50Plus laat zich evenmin overtuigen. „Wij zijn niet zo van de inlegvelletjes”, zegt partijleider Krol. „Als dat pact niks wil zeggen, laat het dan zitten, maar ik ken al dit soort niet-bindende verklaringen. Daar komen allerlei bepalingen uit voort waar we wel wat mee moeten.” Forum voor Democratie vindt het ’inlegvelletje’ bij het pact ’een opgestoken middelvinger naar heel Nederland’, twittert partijleider Baudet. Hij wil dat statement niet verder toelichten.

Bekijk ook: Al tien afhakers migratiepact

De stemverklaring die Nederland in december zal afleggen tijdens de bekrachtiging van het pact in Marrakesh of bij de algemene vergadering van de VN een paar dagen later, moet voorkomen dat migranten extra aanspraak op rechten kunnen maken.

Bronnen aan het Binnenhof meldden de voorbije weken al dat het kabinet bezig was om een extra document op te stellen dat als waarborg zou moeten dienen tegen negatieve effecten van ’Marrakesh’. Het kabinet is nog bezig steun te verwerven van andere landen om zich ook achter de stemverklaring te scharen. Volgens een coalitiebron wordt er gesproken met Duitsland, België en Denemarken.

Staatssecretaris Harbers liet intussen onderzoek doen naar of die gevolgen überhaupt door het pact konden plaatsvinden. Het bekendmaken van de uitkomsten van dit onderzoek werd door de VVD-bewindsman uitgesteld, volgens het ministerie omdat het nog niet af was. Duidelijk was evenwel dat het onderwerp zeer gevoelig lag in de coalitie en dat er op hoog niveau overlegd werd hoe de vier partijen gezamenlijk een oplossing konden vinden voor de aanzwellende scepsis.

In Den Haag hield vooral D66 juist vast aan het pact, ook omdat het volgens de partij ’goed’ zou zijn voor Nederland. Nu het pact het groene licht van het kabinet belooft te krijgen en tegenstanders slechts bediend worden met een stemverklaring, lijkt die partij nu aan het langste eind te trekken. GroenLinks noemt de stemverklaring bij monde van Kamerlid Van Ojik ’goed nieuws’: „Als dit de sceptici over de streep kan trekken: prima.”