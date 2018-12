Mitsubishi moet dwangarbeiders compenseren

De Koreanen werkten in 1944 in onder meer een munitie- en een vliegtuigfabriek. Vier vrouwen hebben volgens het hof recht op een schadevergoedingen van 100 tot 120 miljoen won (78.000 tot 94.000 euro), zes voormalige dwangarbeiders moeten 80 miljoen won krijgen.

Japan heeft boos gereageerd op de uitspraak, die volgens minister Taro Kono (Buitenlandse Zaken) compleet onacceptabel is. Hij spreekt volgens de Japanse omroep NHK over een schending van een verdrag uit 1965, waarmee Japan en oud-kolonie Zuid-Korea hun relatie normaliseerden. Het Koreaanse schiereiland was tussen 1910 en 1945 in Japanse handen.

Kono wil dat Zuid-Korea maatregelen neemt, anders overweegt zijn land een gang naar een internationaal hof. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt te betreuren dat Japan „excessief” reageert en roept op tot terughoudendheid.