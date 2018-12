’Kroongetuigen maken misdaad kapot’

Zware bewaking van deze mensen en hun families, een relatief lichte straf, een andere identiteit en vestiging in het buitenland zijn dan het vervolg. Opnieuw heeft zich een kroongetuige gemeld, die betrokken is geweest bij een liquidatie en veel ins en outs weet van het wereldje. Ene Tony de G. Een fenomeen heeft zijn intrede gedaan waarbij bendes nu van binnenuit worden kapotgemaakt. Politie en justitie kunnen hun geluk niet op. Aan de top van de penoze staat nog altijd op eenzame hoogte de internationaal gesignaleerde Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Verdacht van en opdrachtgevers van vele liquidaties. Ze zijn moeilijk te pakken maar komen nu eenmaal toch wel aan de beurt. Zeker nu er een beloning van 100.000 euro is uitgeloofd. Als die zich dan ook nog eens als kroongetuigen gaan aanmelden om aan een zekere levenslange gevangenisstraf te ontkomen, dan is het afgelopen met de misdaad in Nederland. Wat zal het weer rustig worden. Hoe gaaf zou dat zijn!

Jan Muijs, Tilburg