Hondje urenlang vast in autobumper na aanrijding

De 59-jarige bestuurder van de wagen was na de klap wel uitgestapt, maar had niets op het wegdek zien liggen. De vrouw zag hondje Tero over het hoofd en stapte weer in de auto.

Na een lange werkdag kwam de vrouw terug bij haar auto, waar zij plotseling zacht gejank hoorde. De brandweer wist Tero uit zijn benarde positie te bevrijden en te herenigen met zijn baasje. Wonder boven wonder heeft de hond geen enkel schrammetje overgehouden aan de aanrijding.