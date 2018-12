Stan Huygens krijgt eigen café

In nauwe samenwerking met de RAI Amsterdam richten we op de beurs Masters of LXRY een gezellige Amsterdamse kroeg in, waar beursgangers even op adem kunnen komen. RAI-directielid Martin van Nierop wordt in zekere zin de kroegbaas, want het is zíjn organisatie die het café gaat uitbaten. Als rubriekschrijvers zullen we regelmatig aan de bar te vinden zijn.

Dagelijks hebben we een klein aantal gasten uitgenodigd voor een besloten lunch, waaraan uitsluitend sterrenchefs hun medewerking verlenen. Hetzelfde geldt voor de borrel, waarin de happen beter omschreven kunnen worden als top-lekkernijen, door toedoen van de overal goed ingevoerde horeca-adviseur Carsten Klint .

Op zaterdagmiddag 8 december zal de stemmige pianomuziek van Pianometropool Rijswijk, van Frans Poppeliers, even zwijgen als enkele Telegraaf-columnisten spreekuur houden, onder wie Rob Hoogland. Een afsluitende Winterborrel organiseren we op maandag 10 december, uiteraard ook weer op uitnodiging. En dagelijks zorgen we natuurlijk ervoor dat alle standhouders zijn voorzien van een Telegraaf!

Tussen de bedrijven door maken we deze rubriek vanaf de beursvloer, zodat u dagelijks kunt volgen wat zich in onze kroeg op de luxefair afspeelt, wie zoal de gasten zijn en welke topchefs er koken. Onze video-collega’s maken films voor de website. Het wordt een gezellig en ongedwongen geheel, waarop we ons bijzonder verheugen. We twijfelen niet aan de voorspellende gaven van RAI-directielid Van Nierop toen hij zei: „We gaan er samen iets moois van maken!”