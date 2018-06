Toch geen VN-oordeel nederzettingen Israël

Een zitting van de VN-Veiligheidsraad in New York. Ⓒ Hollandse Hoogte

NEW YORK - De VN-Veiligheidsraad velt donderdag volgens diplomaten toch geen oordeel over de Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Egypte was als tijdelijk lid van de raad van plan een resolutie in te dienen waarin Israël wordt opgeroepen „onmiddellijk en volledig te stoppen met alle nederzettingsactiviteiten in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem.”