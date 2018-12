Schotse beer stimuleert Arnhemse berinnen

Ⓒ Burgers’ Zoo

ARNHEM - Een Maleise beer uit de dierentuin in het Schotse Edinburgh moet voor jongen zorgen bij de twee berinnen in Burgers’Zoo. De beer arriveert vrijdag in de Arnhemse dierentuin. Arnhemse dierverzorgers hopen dat de Schotse beer de twee vrouwtjes prikkelt, zodat hun hormoonproductie beter op gang komt.