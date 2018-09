Maatregelen tegen zakkenrollende asielzoekers werken

Onderdeel van de maatregelen zijn extra camera’s in de binnenstad die speciaal hiervoor zijn opgehangen. „Vooral voor de bewijsvoering zijn camera’s belangrijk. Zakkenrollen is iets wat vliegensvlug gaat. Het is heel moeilijk om te beoordelen wie wat nou precies heeft gedaan en camera’s helpen daar echt bij.”

Volgens Den Oudsten dreigt het gevaar dat zakkenrollers door het extra toezicht hun activiteiten verplaatsen van de straat naar de horeca. Daarom zijn ook portiers inmiddels alerter op zakkenrollers. „Zo proberen we het goed in de hand te houden en ik hoop dat het van langdurige aard is.”