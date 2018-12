Porosjenko wil NAVO-schepen

Volgens Kiev blokkeert Rusland de Oekraïense havens aan de Zee van Azov door het scheepvaartverkeer tegen te houden bij de Straat van Kertsj, de vrij nauwe waterweg tussen het door Rusland geannexeerde de Krim en het zuidoosten van Rusland.

Volgens Porosjenko wil Poetin „het oude Russische rijk” terug. „Als Russische keizer, zoals hij zichzelf ziet, kan zijn rijk niet zonder Oekraïne functioneren. Hij ziet ons als kolonie.”

De enige taal die Poetin volgens Porosjenko verstaat is die van de „eenheid van de westerse wereld.”

NAVO Terughoudend

De NAVO reageerde donderdag terughoudend op de oproep van Porosjenko. ,,Er is al veel NAVO in de Zwarte Zee en we bekijken voortdurend onze aanwezigheid in de regio”, aldus een verklaring. De buitenlandministers van de NAVO overleggen komende week met hun Oekraïense collega.