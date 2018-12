Dealende vader verstopt drugs in jaszak verstandelijk beperkte dochter (12)

Dordrecht - Een 45-jarige man is woensdagmiddag aangehouden bij station Stadspolders in Dordrecht. Hij dealde in drugs en werd op heterdaad betrapt door de politie. De man probeerde nog onder de aanhouding uit te komen door de harddrugs in de jaszak van zijn 12-jarige verstandelijk beperkte dochtertje te verstoppen.