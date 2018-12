Denkfout GroenLinks over letters I Amsterdam

Het is vreemd dat juist GroenLinks die eenzijdige in hun ogen negatieve connotatie van ’ik’ belangrijker vindt dan bijvoorbeeld de betekenis; het recht hebben of het uiten van een persoonlijke mening of voorkeur. Bovendien staat ’ik’ ook symbool voor ’wij’. Denk maar aan de bekende woorden van president John F. Kennedy; ’Ich bin ein Berliner’, waarmee hij bedoelde dat de hele vrije westerse wereld achter de West-Berlijners stond.

Voor een objectieve culturele, historische en taalkundige onderbouwing bij dit soort o zo gevoelige onderwerpen, moet je niet bij GroenLinks zijn. Zij denken alleen in irrelevante, eenzijdige of onterechte connotaties, oftewel in onderbuikgevoelens. Een schrale troost is dat hun onderbuik in dit geval tot een goed besluit heeft geleid. Want als ’ik’ het voor het zeggen had gehad, waren die letterblokken zelfs nooit daar geplaatst omdat ze een uniek uitzicht blokkeerden.

Peter de Kort, Nijmegen