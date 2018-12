Ik heb het hier al vaker gezegd. In de Stopera geldt al een paar jaar het adagium: alles wat leuk is aan Amsterdam moet kapot. Nu zijn de mensen met een plezierbootje de klos. Want in Mokum is bootjevaren, samen met parkeren, het nieuwe roken. Druk, slecht, overlastgevend en onwenselijk. Vanaf volgende zomer kan je op zwoele zomeravonden niet meer romantisch met je geliefde over de grachten varen. Mag niet van Sharon Dijksma.