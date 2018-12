Oekraïne: Rusland blokkeert onze havens

Omeljan stelt op Facebook dat achttien schepen liggen te wachten tot ze de Zee van Azov binnen kunnen varen. Die vaartuigen zijn onderweg naar de havens van Berdjansk en Marioepol. Ook liggen vaartuigen noodgedwongen voor anker tot ze de zee kunnen verlaten.

De minister zegt dat vaartuigen alleen toestemming krijgen om door te varen als ze onderweg zijn naar Russische havens. „Het doel is simpel: door Oekraïense havens in de Zee van Azov te blokkeren, hoopt Rusland Oekraïne uit ons eigen grondgebied te verdrijven”, concludeert de minister.

Rusland zegt zich niet te herkennen in de beschuldiging. Een woordvoerder van het Kremlin stelt dat bij hem niets bekend is over problemen. De scheepvaart zou gewoon gebruik kunnen maken van de Straat van Kertsj, die de Zwarte Zee verbindt met de Zee van Azov. Wel zou soms vertraging optreden door slechte weersomstandigheden.

Rusland nam zondag drie Oekraïense marineschepen in beslag die via de Straat van Kertsj de Zee van Azov wilden binnenvaren. De bemanningsleden zijn aangehouden.