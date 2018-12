2018 wordt vierde warmste jaar

De twintig warmste jaren zijn geregistreerd in de laatste 22 jaar, aldus WMO. Ook dit jaar waren er tekenen van klimaatverandering in de vorm van stijging van de zeespiegel, opwarming van water in de oceanen en smeltend poolijs. Extreme weersomstandigheden die daar het gevolg van waren, veroorzaakten een spoor van vernielingen op alle continenten, aldus de organisatie.

De eerste tien maanden van dit jaar lag de gemiddelde temperatuur in de wereld bijna een graad boven de periode voor de industriële revolutie die als basis wordt gehanteerd. De wereld ligt niet op koers wat betreft doelen om de opwarming tegen te gaan, constateert de WMO.

„Het is het waard om te herhalen dat wij de eerste generatie zijn die de opwarming van de aarde volledig begrijpt, en de laatste generatie die in staat is er iets aan te doen”, aldus secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO.