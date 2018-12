Wetenschappers staan voor raadsel na mysterieuze golven

Meetstations van bevingen in de Indische Oceaan pikten drie weken geleden een signaal op van seismische golven die vanaf Madagaskar tot aan Chili, Nieuw-Zeeland en Canada reikten. Wetenschappers gissen naar de oorzaak van de seismische activiteit, meldt The Daily Mail.

Het centrum van de mysterieuze activiteit ligt voor de kust van het eiland Mayotte, naast Madagaskar. De seismische golven hielden twintig minuten aan, zonder dat veel mensen het konden merken, en zijn vergelijkbaar met die van na een grote aardbeving.

Vreemd genoeg heeft een dergelijke aardbeving in de regio al maanden niet meer plaatsgevonden. Bovendien hadden de trillingen een opvallend zeldzame frequentie – bijna muzikaal, schrijft het Australische News.com.

Mogelijke verklaringen voor de raadselachtige trillingen is een onontdekte meteoriet of een onderzeese vulkaanuitbarsting. Ook wordt op internet gespeculeerd over een mogelijke nucleaire test. Een groep wetenschappers is nu van plan de regio voor de Oost-Afrikaanse kust na te pluizen om het mysterieuze fenomeen te verklaren.