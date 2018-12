Roep om Europees advies paracetamol gestaakt

In Nederland kun je al een doosje in je kar bij de budgetsuper gooien, maar in sommige landen moet je naar de apotheek of soms zelfs eerst naar de dokter voor een recept. Die verschillende kijk op het pilletje brengt ook een verscheidenheid aan adviezen met zich mee.

In Nederland geldt voor paracetamol een maximumdosering van zes tabletten van 500 mg (3 gram in totaal) per dag. Ruim een kwart van de geneesmiddelen die alleen al de apotheken verkopen betreft paracetamol, blijkt uit gegevens over 2016 van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Die geeft echter geen exacte aantallen, omdat die nog niks zeggen over het totale gebruik van paracetamol. Brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van zelfzorgproducten Neprofarm berekende alleen dat er in 2017 buiten de apotheken voor 143 miljoen aan allerlei pijnstillers is verkocht.

Openbare apotheken verstrekten het afgelopen jaar in totaal 5,3 miljoen keer een pijnstiller/ ontstekingsremmer van het NSAID-type, zoals diclofenac, naproxen en ibuprofen. Dat is één miljoen minder uitgiften dan in 2007. Het aantal gebruikers daalde sindsdien met 400.000 naar 2,6 miljoen, aldus de Stichting in het in het Pharmaceutisch Weekblad van deze week. De Stichting geeft deze cijfers wel omdat ze als gevolg van de vergoedingssystemen hier exacter over kan zijn dan over paracetamol.

Diclofenac heeft al jaren de meeste gebruikers binnen deze groep medicijnen, maar ook dit aantal klanten gaat omlaag. Waren er in 2007 nog 1,4 miljoen, afgelopen jaar waren het er ruim 1,1 miljoen. Het aantal gebruikers van naproxen nam intussen ongeveer net zoveel toe, iets dat mogelijk kan worden verklaard worden uit nieuwe informatie over cardiovasculaire bijwerkingen bij hoge doseringen diclofenac.