Duitse politie pakt Drentse drugshandelaar op

De man wordt samen met twee handlangers verdacht van de verkoop van veel marihuana, hasj, amfetamine, xtc en cocaïne. Daarnaast zijn vijftien drugsdealers in de leeftijd van 19 tot 36 jaar opgespoord, die de verdovende middelen verkochten in tal van plaatsen in de buurt van de grens van Nederland met Duitsland.

De hoofdverdachte werd in maart al aangehouden, maar werd toen wegens een verkeerd arrestatiebevel op vrije voeten gesteld. Volgens de Duitse politie zette de Schoonebeeker zijn drugshandel sindsdien onverstoorbaar voort, tot zijn aanhouding vorige week. Bij zijn aanhouding in de Duitse plaats Wiefelstede is tevens apparatuur gevonden voor de inrichting van een grote wietplantage. Bij huiszoekingen onder de vijftien dealers werden tevens drugs en aanzienlijke sommen geld in beslag genomen.

De man zou sinds 2016 de drugshandel naar Duitsland vanuit zijn woning in Schoonebeek hebben opgezet.