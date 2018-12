Toch een verdachte opgepakt voor overvalgolf Eindhoven

In een tijdsbestek van enkele uren werden achtereenvolgens een tankstation, een pizza-zaak en twee supermarkten overvallen. Aanvankelijk ging de politie er vanuit dat de zaken niets met elkaar te maken hebben.

“De signalementen kwamen niet overeen. Maar bij nadere bestudering van de beelden bleek het zo te zijn dat deze jongeman mogelijk toch verantwoordelijk is voor drie van de vier overvallen”, zegt een politiewoordvoerder.

Niemand raakte gewond bij de overvalgolf en de buit was beperkt. Maar de recherche zet vol in op de zaken om een eind te maken aan het toenemend aantal overvallen in de regio Eindhoven. „Een overval op bijvoorbeeld een winkel, tankstation of cafetaria is net als een woningoverval een zwaar misdrijf waarbij altijd bedreiging of geweld komt kijken. De impact bij dit soort misdrijven is enorm. Op bijvoorbeeld de jonge personeelsleden maakt dit soort gebeurtenissen diepe indruk en wij doen er dan ook alles aan om de daders te pakken”, zegt hoofd van de recherche in Eindhoven Danny Frijters.