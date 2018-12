’Hogesnelheidstrein naar Groningen’

De christendemocraat vraagt het kabinet om te kijken of de flitstrein kan worden doorgetrokken naar Groningen via Zwolle. „Mogelijk later naar Hamburg.” Ook PvdA-Kamerlid Moorlag wil meer hogesnelheidsverbindingen naar het noorden van ons land en Duitsland. „Als alternatief voor vluchten op korte afstanden.”

Vandaag spreekt de Kamer tien uur lang over de toekomst van onze wegen en het spoor. Er is vooral veel aandacht voor wegen buiten de Randstad. Zo willen de coalitiepartijen dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de slag gaat met de verbreding van de N35 in Overijssel.

De regeringspartijen trekken verder tien miljoen euro extra uit voor verkeersveiligheid. De coalitie ziet het als een stap om het doel van nul verkeersdoden te bereiken.

Het geld moet de komende drie jaar onder andere worden gebruikt voor betere verlichting op wegen, verkeersveiligheid rond scholen en in systemen om automobilisten te waarschuwen voor gladheid, mist of ongevallen.