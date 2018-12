Meisje klapt uit school op opvang: ’Papa heeft groene plantjes op zolder’

Toen de politie eerst bij de moeder van het meisje had gecheckt of haar ex-partner wel eens een hennepteler zou kunnen zijn, bleek ook uit warmtemetingen dat de zolder warmer was dan die van de buren. Vervolgens stonden ze op de stoep bij de 31-jarige Paul van N. De politie trof boven een ’zee’ aan stekjes aan. Zo meldt de Gelderlander.

Van N. liet weten in een zware periode te zitten. Financieel ging het niet lekker en de relatie met de moeder van zijn dochtertje was net op de klippen gelopen. De kennis over wietteelt haalde hij van het internet en de apparatuur kwam bij de Gamma vandaan.

Taakstraf

De politierechter heeft uitspraak gedaan in de zaak. Van N. moet 80 uur voor straf werken en krijgt een maand voorwaardelijk. Ook moet hij zijn wapenvergunning inleveren. De man is namelijk lid van een schietvereniging.