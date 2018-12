Echtpaar wint 20 miljoen, maar blijft wonen in huis van 2000 euro

De Britten wonnen begin dit jaar de jackpot van de nationale loterij in Engeland. Ze streken omgerekend meer dan twintig miljoen euro op. Maar het huis verlaten waar ze al bijna zestig jaar wonen, is geen optie, meldt The Mirror.

Zelfs nu hun huis - dat ze ooit voor tweeduizend pond kochten - verbouwd wordt, verblijven de twee in een budgethotel in de buurt. Kosten: nog geen 75 euro per nacht. Het echtpaar hoopt voor Kerstmis terug te kunnen in hun vertrouwde stulpje. „We kennen de omgeving, we zijn niet op het huis uitgekeken, het heeft een geweldig grote oprijlaan”, verklaart Shirley.

Veel geld kwam terecht bij goede doelen. Ook mochten hun twee dochters flink profiteren van de winst. „We hebben de kankerafdeling, het kinderziekenhuis en onze gemeenschap in Winterbourne kunnen helpen”, aldus Shirley, die zegt dat de berg geld haar weinig heeft veranderd. „Het heeft ons er alleen maar toe aangezet om andere mensen beter te maken.”