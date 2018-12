’Schrap knokelftallen uit competities’

Het is toch beschamend dat zes jaar na het doodschoppen van de grensrechter Richard Nieuwenhuizen de KNVB met het idee komt om nu maar stadsmariniers langs de amateurvelden te gaan opstellen, waar verenigingen spelen die geregeld voor ellende zorgen. Ga nu eens doen, wat Ad Westerhof ook stelt, wat binnen uw autoriteit valt en schrap die elftallen van verenigingen of als het nodig is de gehele vereniging uit het programma en agenda. Het heeft al veel te lang geduurd dat op de burelen van de KNVB de verantwoordelijken zich achter elkaar verstoppen en niets doen.

W. Botermans, Wormer