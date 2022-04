Dit mag nooit meer weg: zusje van mooi medaillon

Toen Rinus Roos met zijn aanstaande vrouw van Arnhem naar Amsterdam ging verhuizen, maakte zijn vader een bijzonder cadeau voor hem. „Mijn vader Jacques Roos was in Arnhem en omstreken een bekende glazenier. Voor alle kinderen en kleinkinderen ontwierp hij medaillons van de stad waar zij woonden.”

Identiek medaillon

Voor Rinus vervaardigde vader Jacques een fraai medaillon van de Westerkerk in Amsterdam. „Wij waren daar heel blij mee want we woonden vlak bij deze kerk, we hoorden altijd het gebeier van de klokken. Maar toen we in 2019 gingen verhuizen, is het glaswerkje helaas gevallen. Vele stukjes waren gebroken en het was helaas niet meer te repareren. Ontzettend jammer.”

Op internet kwam Rinus tot zijn grote verrassing zowaar een volstrekt identiek medaillon van de Westerkerk tegen. Gemaakt door zijn vader! Hoe was dit mogelijk?! „Wat bleek? Mijn vader maakte altijd twee dezelfde medaillons voor het geval bij het glas branden de kleuren niet naar zijn zin waren.”

Hoogste bod

De ene was voor de kinderen en kleinkinderen, de ander werd verkocht. De afbeelding werd opnieuw te koop aangeboden op een site voor tweedehands spullen. Wat een toeval dat het precies in de verkoop kwam nadat het andere exemplaar was gesneuveld en dat Rinus het juist op dat moment ontdekte.

„Gelukkig deed ik het hoogste bod. Het medaillon hangt nu weer voor het raam, heel stevig vast in het plafond. We zijn er dolgelukkig mee.”

