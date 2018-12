Foto Vincent van Gogh blijkt broer Theo te zijn

Dit heeft het Amsterdamse Van Gogh Museum vanmiddag bekend gemaakt. De ontdekking werd gedaan door de Belgische onderzoeker Yves Vasseur en experts van het Van Gogh Museum. Hun bevindingen werden met een hoge graad van waarschijnlijkheid bevestigd door Zeno Gerardts, hoogleraar Forensische data aan het Instituut voor Informatica van de Universiteit van Amsterdam.

Rijker

„Met deze ontdekking zijn we een illussie armer en een portret van Theo rijker”, zegt Axel Rüger, directeur van het Van Gogh Museum. „We hebben nu, net als voor 1957 toen het portret van Theo voor het eerst als een kiek van Vincent werd gepresenteerd, nog maar een foto van een jonge, 19-jarige Vincent van Gogh over.”

Sinds 2014 waren er al serieuze twijfels over de sepia foto, die door de Brusselse fotograaf Balduin Schwarz werd gemaakt. In het VPRO-programma Fotostudio De Jong werden de twee foto’s gebruikt als vergelijkingsmateriaal voor een derde foto. Met experimentele digitale technologie werden ze met elkaar vergeleken. Toen al werd geopperd dat de zogenaamd 13-jarige jongen en de 19-jarige niet een en dezelfde persoon zou zijn. Verdere naspeuringen toonden toen al aan dat de oudere knul in elk geval wel Vincent is.

Toeval

Yves Vasseur ontdekte drie jaar geleden bij toeval dat fotograaf Balduin Schwarz pas in 1870 zijn fotostudio in Brussel opende. „Ik realiseerde mij dat Vincent toen al ouder was dan 13 jaar en vroeg mij serieus af of hij dus wel de afgebeelde jongen kon zijn. Samen met het Van Gogh Museum ben ik verder onderzoek gaan doen.”

Gezien de sterke gelijkenissen in het uiterlijk van beide mannen werd al snel gedacht aan iemand uit de nabije familie. Vincents jongere broer Theo, die net als hij rossig blond haar had, maar veel lichtere blauwe ogen, was de eerste aan wie werd gedacht. „Die theorie werd bevestigd doordat vaststaat dat Theo in 1873 enige tijd in Brussel woonde en dat uit zijn brieven blijkt dat hij in februari van dat jaar een foto van zichzelf heeft laten maken”, aldus Vasseur.