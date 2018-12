ZAANDAM - Na het Zaanse brugongeluk in 2015 waarbij een fietsster om het leven kwam adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dringend brugbedieners te trainen op potentieel gevaarlijke situaties. Of dat in de gemeente Zaanstad is gebeurd, is een dag na het nieuwe ongeluk waarbij twee voetgangers gewond raakten onduidelijk.