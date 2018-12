Petitie FvD tegen ’Marrakesh’ 65.000 keer ondertekend

De partij van Thierry Baudet roert zich op sociale media om zo veel mogelijk stemmen te verzamelen tegen het migratiepact. Forum voor Democratie wil met de petitie de druk op het kabinet ’maximaal opvoeren’. Critici vrezen het ergste als het pact door Nederland wordt onderschreven, omdat het migranten makkelijker zou maken zich in Nederland te vestigen.

Op het Twitteraccount van dagblad De Telegraaf is massaal gereageerd op een stelling over het pact. Maar liefst 95 procent van de vijfduizend twitteraars vindt het ’een slecht plan’ als Nederland zich in december aansluit bij het migratiepact. Eerder lieten ook politiek commentator Syp Wynia en VVD-partijcoryfee Frits Bolkestein zich kritisch uit over het verdrag.

De coalitie denkt een oplossing te hebben gevonden voor het aanhoudende rumoer over het migratiepact van Marrakesh. VVD, CDA, D66 en CU sorteren voor op een VN-stemverklaring bij het aannemen van het pact. Dit zou een extra waarborg moeten inbouwen dat migranten er geen extra rechten aan kunnen ontlenen.

Een VN-zitting over het pact vindt plaats op 10 december in de Marokkaanse stad Marrakesh.