Gele hesjes in Nederland: ’Het moet zonder geweld’

De eisen van de groep zijn diffuus. „We willen dat het kabinet Rutte aftreedt”, zegt Danny Cornelissen uit Nijmegen, een van de initiatiefnemers.

Op de besloten Facebookpagina van de Gele Hesjes, die inmiddels meer dan 12.000 leden telt, wordt nog een aantal eisen geformuleerd, waaronder de terugkeer van het referendum en verlaging van accijnzen en btw. Bovendien willen de gele hesjes dat studeren ’voor elk kind’ mogelijk wordt en zij roepen de regering op om het VN-migratiepact van Marrakesh niet te ondertekenen.

De organisatoren zijn geïnspireerd door de massale protesten in Frankrijk. Daar liepen de demonstraties uit de hand. „Wat er in Frankrijk gebeurde, willen we niet”, zegt Ingeborg Westerhof, die zich woordvoerder van de groep noemt. „Het moet zonder geweld.”

Geweld

Geweld kan echter niet bij voorbaat worden uitgesloten, zegt Westerhof. „Bewegingen als dit zijn er eerder geweest. Kijk naar Occupy en Break the System. Dat werd neergeslagen. Er is nu een snelkookpan die op knappen staat. Als er zaterdag wordt ingegrepen, weet ik niet wat er gebeurt.”

Honderden mensen hebben inmiddels aangegeven bij de demonstratie aanwezig te willen zijn op het Haagse Binnenhof. Vanwege het recht op demonstratie is daar geen toestemming voor vereist. Wel moet die van tevoren aangemeld worden, zodat de gemeente Den Haag kan kijken hoe ze die het beste kunnen ’faciliteren’. De woordvoerder van de burgemeester schrijft aan De Telegraaf: „De gemeente Den Haag heeft geen formele kennisgeving ontvangen voor een demonstratie. Vanzelfsprekend zien ook wij de berichten op sociale media. Daar houden we rekening mee.”

De woordvoerder vervolgt: „Als er geen kennisgeving volgt en er duiken zaterdag toch demonstranten op voor een niet aangemelde demonstratie, dan kijken we in Den Haag altijd in overleg tussen politie, OM en burgemeester (de driehoek) of en hoe we die kunnen faciliteren. Dat besluit is uiteindelijk aan de burgemeester.”

Arbeidsongeschikt

Danny Cornelissen, die arbeidsongeschikt is wegens problemen met zijn knieën, organiseert een bijeenkomst in Nijmegen. „Er zijn bij ons veel mensen die het geld niet hebben om naar Den Haag te reizen en die toch iets willen doen”, legt hij uit. „Met hen samen willen we door Nijmegen wandelen.”

De woordvoerders roepen sympathisanten elders in het land op om zaterdag eveneens gele hesjes aan te trekken en waar ze ook zijn de straat op te gaan. Cornelissen: „Heel Nederland moet geel worden.”

De initiatiefnemers zeggen niet tot een ’links of rechts’ kamp te behoren. Cornelissen: „Ik ben links noch rechts. Als iemand een goed punt heeft ben ik het daarmee eens.” In de Facebookgroep buitelt inmiddels links en rechts over elkaar heen. Dit heeft sommige leden er al toe bewogen om zich van de beweging te distantiëren.

„Zoveel mensen, zoveel meningen”, zegt Ingeborg Westerhof „Ook binnen de Gele Hesjes. Daarom is dit ook geen politieke partij maar een beweging. Iedereen wil uiteindelijk iets anders. Het enige gemeenschappelijke doel is dat we Rutte weg willen hebben.”