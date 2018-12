GroenLinks en PvdA hekelen website over abortus

Den Haag - Een website over abortussen stuit in de Tweede Kamer op felle kritiek. Het gaat om een site over de Week van het Leven, ondersteund door christelijke hulporganisaties. Volgens GroenLinks en PvdA staat er ’zeer suggestieve’ en ’zeer sturende informatie’ op. „Dit-kan-niet”, oordeelt GL-Kamerlid Ellemeet. „Volstrekt onethisch.”