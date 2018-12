’Links heeft deze mensen in de kou laten staan’

Amsterdam - Massale protesten van de ’Gele Hesjes’ hebben voor chaos gezorgd in Frankrijk en België. Inmiddels is er in ons land ook een groep actief, die zaterdag wil gaan protesteren in Den Haag. Wat staat Nederland te wachten en waar komt deze onvrede vandaan? En verder: de gave van burgemeester Halsema om domme dingen te zeggen, en Armeense kinderen die zorgen voor lastige dilemma’s voor verslaggever Wierd Duk.