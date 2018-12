’Taalachterstand is stigmatiserend woord’

Dat schrijft taalkundige Manuela Julien op het ’platform voor migratie’Movement’. Volgens haar moet er gesproken worden over ’onvoldoende blootstelling aan het Nederlands’.

Kinderen krijgen volgens haar veel te snel het label ’taalachterstand’. „Maar dat een kind enkele Nederlandse woorden niet begrijpt, wil niet zeggen dat het geen taal kan leren. De meeste kinderen beheersen hun moedertaal goed. Ze hebben alleen minder blootstelling gehad aan het Nederlands dan hun eentalige klasgenoten. Dit is geen ‘taalachterstand’.”

Julien, die in Mozambique is geboren, zegt verder: „Veel anders- of meertalige ouders krijgen een verkeerd signaal vanuit hun omgeving: het signaal dat hun moedertaal minderwaardig is aan het Nederlands.”