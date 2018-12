Verdachten ’vergismoord’ vast tot aan proces

Alle verdachten wachten de inhoudelijke behandeling van de zaak, in februari volgend jaar, nu definitief in de cel af. Hetzelfde geldt voor een verdachte die vermoedelijk was betrokken bij een door de politie verijdelde poging het eigenlijke doelwit te liquideren.

Het Openbaar Ministerie verdenkt drie mannen van betrokkenheid bij de moord op Hakim Changachi (31). Die werd in januari 2017 in Utrecht doodgeschoten. Een aanslag op het beoogde slachtoffer, Khalid H., kon de politie een paar dagen later voorkomen.

Jerrel Z. wordt ervan beschuldigd dat hij een rol bij die poging heeft gespeeld. Hij verliet donderdag aan het slot van de laatste inleidende zitting boos de rechtszaal, nadat de rechtbank geen gehoor had gegeven aan zijn smeekbede hem op vrije voeten te stellen.