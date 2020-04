Minister Bijleveld: ’We moeten minder afhankelijk zijn van anderen’

Minister van Defensie Ank Bijleveld bezocht een paar dagen geleden de grenscontrole van de Koninklijke Marechaussee. Ⓒ Foto ANP

Defensie wordt zó in beslag genomen door corona dat er amper tijd is om te bedenken wat deze crisis betekent voor de krijgsmacht van de toekomst. Toch heeft defensieminister Ank Bijleveld alvast één les getrokken: we moeten minder afhankelijk zijn van anderen. „We zijn last man standing. We moeten de capaciteiten hebben om die rol te vervullen.”