Raadsman Trump sluit deal met onderzoeker Mueller

Hij heeft destijds getuigd tegenover Congresleden over contacten met Russen tijdens Trumps verkiezingscampagne in 2016. Hij verspreidde daarbij een schriftelijke verklaring waarin onjuistheden staan over een onroerend goed-project in Moskou van de Trump Organization.

Volgens bronnen van ABC stelt Cohen „zijn familie en zijn land” nu op de eerste plaats. Hij werkt daarom mee met Mueller en heeft schuld bekend in de hoop op een lichtere straf. Hij zou in deze zaak in totaal zeventig uur lang tegenover Mueller hebben getuigd.

’Pitbull’

Cohen wordt gezien als een van de ijverigste medewerkers en bekwaamste advocaten van de zakenmagnaat en latere president Trump. Hij werkte van 2006 tot 2018 voor deze werkgever en werd de ’pitbull’ van Trump genoemd. Hij werkte in 2017 en 2018 ook enige tijd bij de afdeling financiën van de Republikeinse Partij.

Donderdag moest Cohen in deze zaak voor de rechter in Manhattan verschijnen. Hij heeft in augustus in een andere zaak al bekend te hebben geknoeid met de financiering van de verkiezingscampagne, belasting te hebben ontdoken en andere malversaties te hebben gepleegd.

Mueller leidt het onderzoek dat sinds mei vorig jaar is gericht op mogelijke bemoeienissen van personen of instellingen in Rusland met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Mueller bekijkt speciaal of er in de kringen rond Trump mensen zijn geweest die samen met Russen de verkiezingen hebben willen beïnvloeden. Trump beschouwt dit als een op niets gebaseerde ’heksenjacht’.