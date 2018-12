Wethouder Amsterdam wil geen verdere groei Schiphol

Hij reageert daarmee op het woensdag verschenen conceptrapport over te verwachten milieueffecten als de luchthaven na 2020 verder groeit.

Of de luchthaven daarna wel kan groeien, hangt volgens Kock af van diverse zaken. Hij wil onder meer meer weten of „vakantieverkeer van en naar Nederland zoveel mogelijk kan verhuizen van Schiphol naar regionale luchthavens, zoals op termijn Lelystad.” Ook wil hij inzicht hebben in zaken als geluidshinder, herindeling van het luchtruim, veiligheid en het beperken van nachtvluchten.

Momenteel zijn jaarlijks 500.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat kunnen er volgens de conceptversie van de zogeheten milieueffectrapportage (MER) 540.000 worden, zonder dat wetten en afspraken over nadelen als geluidshinder en luchtvervuiling worden geschonden.