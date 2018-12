Motief ’kwartetmoord’: mogelijk ruzie om slappe hennepplanten

Een incassoactie van criminelen voor de ’foute’ planten zou flink uit de hand gelopen zijn, meldt RTV Oost op basis van bronnen in de hennepwereld. De kwaliteit van een grote levering hennep was niet goed genoeg, maar er was al wel voor betaald.

De derde verdachte in de Enschedese ’kwartetmoord’ is de jongste zoon des huizes (30). Eerder al werden zijn 57-jarige vader en 32-jarige oudere broer aangehouden op verdenking van de viervoudige moord in de growshop.