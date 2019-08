Ode aan luguberste lijst: de Club van 27

Van Brian Jones tot Jim Morrison en Amy Winehouse. De club van te vroeg op 27-jarige leeftijd overleden muziekiconen spreekt zeer tot de verbeelding.

Eén en één is twee. Lowlands is bezig aan haar 27e editie en de massale karaokeshow, dit keer op zondagochtend, kon wel een thema of kapstok gebruiken. Zodoende zingt het festival vandaag de befaamde 27 Club toe.