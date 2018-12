Duitsland akkoord met migratiepact ’Marrakesh’

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas vindt het geen probleem om het migratiepact te ondertekenen. Ⓒ EPA

BERLIJN - De Duitse Bondsdag heeft ingestemd met het VN-migratiepact en verwacht niet dat dit pact het bestaande recht in Duitsland ondermijnt of verandert. Vooral de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) keerde zich fel tegen het voorstel omdat het land daarmee de greep over zijn eigen migratiebeleid zou verliezen.