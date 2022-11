Halsema: Relschoppers Mercatorplein ’ronduit schandalig’ en ’crimineel’

„Dat bewoners zich momenten alleen gevoeld hebben, dat begrijp ik”, zei burgemeester Femke Halsema in antwoord op vragen van VVD-fractievoorzitter Claire Martens. Martens wilde woensdag in de gemeenteraad direct opheldering over de late politie-inzet. „Waarom is er niet ingegrepen toen het ov niet meer over het plein kon? Bewoners belden half zeven de brandweer, die was er pas vijf voor acht.” In Rotterdam en Den Haag stond de ME wel paraat.

Halsema stak af door het geweld te veroordelen. „Het gedrag van groepen Amsterdamse jongeren was ronduit schandalig en in een aantal gevallen crimineel. Daarmee is een feest ook voor anderen verpest”, zei ze. Ze gaf aan dat er vooraf geen enkele indicatie was dat er rellen zouden kunnen uitbreken.

Chaos

Zondagmiddag sloeg de sfeer snel om. Eerst was er feest, toen chaos. Ruiten werden ingegooid, auto’s belaagd en eentje zelfs in brand gestoken. Toch duurde het lang voordat de ME of brandweer op locatie was. Er zat zo’n twee uur tussen het omslaan van de sfeer en hun komst. Toen waren de relschoppers al lang weg.

Volgens de burgemeester is de ME gefaseerd opgeroepen. „Dan kost het anderhalf uur voor mensen ter plaatse zijn.” Er stond namelijk geen ME paraat, maar er was slechts piketdienst. Pas om zeven uur ’s avonds kreeg de toen verzamelde ME een briefing om vervolgens ingezet te worden.

„Ik snap dat het voor bewoners frustrerend is”, zei Halsema. In Rotterdam en Den Haag hebben ze nog een parate ME-eenheid in het weekend, maar volgens de burgemeester is zo’n team in Amsterdam ’onmogelijk’ door gebrek aan agenten. VVD-fractievoorzitter Martens noemde het gat tussen de sfeeromslag en ME-inzet ondanks alle uitleg „gewoon te groot.”

JA21-leider Annabel Nanninga vond het onbegrijpelijk dat het duel niet vooraf is aangemerkt als risicowedstrijd. Het CDA wil de schade op de daders verhalen en nieuwe rellen voorkomen, want Marokko is nog niet uitgespeeld op het WK. Halsema zal voor het duel tegen Canada morgen drie gebieden in de stad, waaronder het Mercatorplein, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied waar de politie ’in een heel vroeg stadium’ kan optreden.