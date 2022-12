Premium Het beste van De Telegraaf

Paniekvoetbal of strategie? Elon Musk moet aftreden als ceo van Twitter volgens eigen poll: ’Lijkt wel alsof hij niet nadenkt’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Elon Musk vertoonde zich met Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, op het WK in Qatar. Ⓒ ANP/HH

Elon Musk treedt af als ceo van Twitter. Althans, als het aan de poll ligt die hij vannacht zelf via het berichtenplatform de wereld in slingerde. De Tesla-voorman vroeg Twitteraars of hij moest aftreden en zou zich naar eigen zeggen ’houden aan de poll-resultaten.’ De veelbesproken peiling volgt na een reeks incidenten op Twitter, waarbij Musk verschillende gebruikers (de)blokkeerde. Waar is de invloedrijke ondernemer mee bezig?