Peperdure Maserati over de kop in Blaricum: ’Wagen gestolen en verdachte ervandoor’

De plaats in ’t Gooi werd zaterdag even na 21.30 uur opgeschrikt door een harde klap. Een Maserati GranTurismo bleek bij een eenzijdig ongeval midden in een woonwijk na het raken van een boom over de kop te zijn gevlogen. De wagen is total loss en zou volgens aanwezige persfotografen van een garagabedrijf zijn gejat. Agenten kwamen snel ter plaatse.

Ook is er een Burgernetmelding uitgegaan. De politie is op zoek naar een lichtgetinte, slanke man van tussen de 25 en 35 jaar oud. Hij zou een baardje hebben. „Mogelijk is hij gewond”, aldus het opsporingsbericht.

Een nieuwe Maserati GranTurismo kost zo’n twee ton.

