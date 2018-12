Postbode slaat alarm om poedersuiker in brief

Het zogenoemde CBRN-team van Defensie, ingezet bij dreiging en incidenten met chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen, was opgetrommeld nadat een postbode 112 had gebeld. Bij het bezorgen van een poststuk kwam er poeder tevoorschijn. Geschrokken liet de postbode het poststuk vallen en belde samen met de geadresseerde 112.

De politie zette vervolgens de Negenmorgenstraat in Stein af. De hulpdiensten sloegen groot alarm. De postbode en de bewoner werden ontsmet en opgevangen in het gemeentehuis. De brandweer liet aanvankelijk weten dat de postbode geïrriteerde handen zou hebben. Maar later zei de woordvoerder dat dit ook van de kou kon komen.